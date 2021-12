Resti colonne romane da Arno a Ponte Vecchio, nascerà mostra

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Colonne in marmo romano sono i reperti riemersi dal fondo del fiume Arno a Firenze in occasione di interventi del Consorzio di Bonifica sotto il Ponte Vecchio.

Come è stato spiegato si tratta di resti di colonne di grandi dimensioni che erano già stati portati in superficie in occasione di alcuni lavori a fine anni '70 e che sono di nuovo affiorati durante lavori di scavo, dragaggio e manutenzione.

L'obiettivo, è stato spiegato oggi, diversamente da allora è di valorizzare il materiale archeologico trovato in modo da poter creare una esposizione, una mostra che testimoni dell'antica Florentia, la colonia di veterani di guerra romani che si affermò dal I a.C. ai piedi della collina di Fiesole, potente città etrusca. Sui reperti Monica Salvini, funzionario archeologo della Soprintendenza di Firenze, ha detto che è stato "grazie all'attenzione del professor Franeck Sznoura, che abbiamo ricostruito i frammenti, che per 40 anni hanno abbellito il prato davanti alla sede dei Canottieri Firenze. Tali reperti erano già stati portati in superficie in occasione di lavori di fine anni '70. Ora approfondiremo gli studi e valuteremo insieme il miglior modo di valorizzarli". (ANSA).