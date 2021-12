Pugilato: Santo Stefano sul ring, match Tricolore a Lucca

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Anche quest'anno, come da tradizione, sarà Santo Stefano pugilistico. Infatti domenica a Lucca si disputerà, sul ring del Palatagliate, il match valido per il titolo Italiano dei pesi leggeri tra il beniamino del pubblico di casa Marvin Demollari e il fighter milanese Fateh Benkorichi.

Come dire, una sfida tra un 'demolitore' come Demollari e un boxeur dall'ottima tecnica come Benkorichi, non a caso soprannominato 'The Style'. Le differenti caratteristiche fisiche e tattiche dei due pugili attribuiscono al match un pronostico davvero incerto, calcisticamente da tripla. Intanto domani, anche se è Natale, alle 17 ci sarà il primo faccia a faccia tra i due rivali, al Caffè Bar Nelli per le operazioni di peso.

A testimoniare l'attesa per Ia riunione pugilistica organizzata dalla BBT di Davide Buccioni in collaborazione con la Boxe Lucchese e il Comune di Lucca c'è il fatto che sono andati già esauriti i tagliandi di bordo ring, e ne rimangono a disposizione soltanto per la tribuna.

Erano 69 anni che Lucca non ospitava un incontro di pugilato valido per il titolo italiano. L'ultima volta era stata nel 1952, quando sotto la gradinata coperta dello Stadio Porta Elisa Ivano Fontana conquistò il titolo italiano dei pesi medi battendo per ko Gino Campagna. (ANSA).