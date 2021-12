Mostre, selezione dipinti Vinicio Berti per 100 anni nascita

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Una selezione di dipinti dell'artista fiorentino Vinicio Berti (1921-1991) per celebrare il centenario della nascita: è quanto propone il Museo Novecento di Firenze fino al primo maggio 2022. La rassegna dal titolo 'Vinicio Berti', curata da Eva Francioli e Sergio Risaliti, mette in mostra una selezione di tele che fanno parte della raccolta di circa 600 opere donate alla città di Firenze dalla vedova dell'artista, Liberia Pini.

Per l'occasione, si spiega, viene eccezionalmente esposto un trittico ideale, oggetto di un restauro portato a termine proprio per la mostra. Attraverso la selezione di tre dipinti inediti del 1951, è oggi possibile gettare nuova luce su una fase particolarmente delicata della vita personale e professionale dell'artista. In esse Vinicio Berti sembra rielaborare in chiave del tutto personale, la triade cromatica che aveva contraddistinto la ricerca dei grandi maestri dell'avanguardia russa, uno su tutti Kazimir Malevič, le cui composizioni si fondavano sul dialogo tra bianchi, rossi e neri.

I dipinti, realizzati a tecnica mista su faesite, vengono mostrati come pannelli di un trittico ideale, che guida lo spettatore in un racconto di angoscia e di riscatto. "Come ci eravamo ripromessi in occasione del convegno dedicato a Vinicio Berti nel giugno scorso, inauguriamo il progetto espositivo dedicato al celebre pittore fiorentino nelle sale del secondo piano del museo - spiega Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento -. Dal cospicuo fondo di opere donate dal Comune di Firenze abbiamo studiato e poi scelto tre tele che sono state riconosciute come appartenenti a un trittico. Al centro di questa composizione svetta la falce e martello, icona di una fede politica cui Berti aveva aderito fin dalla giovane età senza mai confutarne le ragioni storiche e l'impegno civile".

