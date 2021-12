Covid: positività fra emiliani, rinviata Lucchese-Imolese

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Un altro rinvio a causa del Covid-19 nei campionati di calcio professionistici italiani. La Lega Pro, preso atto dell'istanza presentata oggi dall'Imolese - in relazione al provvedimento assunto dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna-Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla 'positività al Covid e isolamenti quarantenari Imolese Calcio 1919 con sede in Imola (Bologna) - dispone che la partita Lucchese-Imolese, in programma oggi, venga posticipata a martedì 11 gennaio 2022, sempre sul terreno dello stadio 'Porta Elisa' di Lucca, con inizio alle ore 18. (ANSA).