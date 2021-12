Calcio: pari dell'Empoli a Spezia, 1-1 con due autoreti

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Autoreti e Var decidono Spezia-Empoli, mentre Thiago Motta trema ancora con la vittoria in campionato che manca addirittura dal 6 novembre e un punto che certamente muove la classifica ma da solo non dà sicurezza.

Così è finita in parità, 1-1, una delle partite-salvezza del campionato. Hanno dominato gli azzurri allo stadio 'Picco' anche se poi sono 'servite' due autoreti nel secondo tempo per sbloccare la partita quelle al 5' della ripresa di Marchizza, e al 26' sempre del secondo tempo di Nikolaou. L'autogol di Marchizza è propiziato da una discesa imperiosa di Reca e da una deviazione di Maggiore che inganna il difensore. L'Empoli cambia marcia solo quando Andreazzoli mette dentro, in un colpo solo, Cutrone, Bajrami e Parisi. Al 26' la pressione porta frutti e Nikolaou mette il sinistro su un cross di Zurkowski battendo il proprio portiere Provedel.

Al 31' arriva l'episodio del rigore dato e poi tolto quando Pinamonti tira a botta sicura ma trova la scivolata di Amian e il contatto col pallone. Per l'arbitro Maggioni è calcio di rigore, ma il direttore di gara viene richiamato all'on field review. Siccome il pallone sbatte sul fianco del francese, e non sul braccio, il rigore è cancellato. L'Empoli comunque marca il quinto risultato utile consecutivo e col pareggio in trasferta rispetta la media inglese, criterio utile per evitare la retrocessione. (ANSA).