Atletica: ruandese Simukeka vince maratona di Pisa

(ANSA) - PISA, 19 DIC - Il ruandese Jean Baptiste Simukeka ha vinto col tempo di 2h20'32" la 22/a edizione della Maratona di Pisa alla quale hanno partecipato oltre 1.700 atleti. Al secondo posto, a 21", l'italiano Mohamed Hajjy, di recente terzo alla Maratona di Napoli e vincitore della Maratona di Verona. Terzo posto per Michele Belluschi in 2h22'52", che migliora il suo record personale.

Tra le donne, vince la keniana Lenah Jerotich, 2h37'30", decima assoluta, con un tempo che le vale il primato personale di ben sei minuti rispetto a quello ottenuto a ottobre a Venezia dove è stata quarta. "E' la mia seconda maratona", ha detto al traguardo, "mi è piaciuto molto il percorso, molto pianeggiante, sono felice del mio miglioramento, il crono ne è testimone".

Lenah Jerotich Ha vinto davanti alla ceca Petra Pastorovà, seconda in 2h46'16", e alla britannica Melissah Gibson, terza in 2h46'57". Quarta assoluta e prima italiana Federica Moroni in 2h48'08", ultramaratoneta e campionessa tricolore dei 50 km. La mezza maratona è stata vinta invece da Matteo Pelizza mentre tra le donne si è imposta Donatella Vinci. (ANSA).