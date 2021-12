L'Empoli piega Udinese 3-1, classifica sempre più forte

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 06 DIC - L'Empoli batte con un'altra rimonta l'Udinese al 'Castellani' 3-1 (0-1) e fa diventare la sua classifica ancora più forte. Sotto di un gol al 22' del primo tempo - i bianconeri friulani segnano con Deulofeu -, la squadra di Andreazzoli resta sotto nel punteggio per tutto il primo tempo nonostante le occasioni e la vivacità di gioco.

L'Udinese chiude i primi 45 minuti in vantaggio, ma nella ripresa gli azzurri capitalizzano la crescita che li contraddistingue in questa fase del campionato e infilano tre gol - al 4' st Stojanovic, 14' st Bajrami, 34' st Pinamonti - che sono segno di salute e di maturazione. L'Empoli controlla e porta in fondo il risultato tra le mura amiche: altri tre punti in campionato che rivelano un potenziale che potrebbe porre gli azzurri ben oltre il prefissato obiettivo della salvezza. Per l'Udinese una sconfitta pesante nell'economia del campionato.

