Obbligo mascherina Firenze, controlli ma senza multe

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Mattinata di controlli, seppur in modo 'soft', per gli agenti della polizia municipale di Firenze impegnati a far rispettare l'ordinanza dell'obbligo di mascherina all'aperto, in vigore in alcune aree della città (in particolare nel centro storico). L'ordinanza è in vigore da oggi e durerà per tutto il periodo natalizio: i fiorentini stanno mostrando disciplina nel rispetto delle regole e gli agenti stanno ricordando ai passanti la nuova regola, per ora senza multare subito coloro che non indossano la mascherina. Su questo tema è intervenuto anche il sindaco Dario Nardella, a margine di un evento a Palazzo Vecchio.

"Ci sono tantissimi agenti della polizia municipale sparsi in tutto il centro di Firenze - ha spiegato -. L'indicazione non è quella di multare subito chi non ha la mascherina ma di invitare a rispettare le regole. Nei primi giorni ci sarà questa attenzione a sensibilizzare le persone verso questa nuova regola della città perché il nostro obiettivo non è fare una multa a chi non ha una mascherina ma di spiegare a tutti che va portata per il bene di tutti. Ho già visto che c'è un cambio di comportamento significativo ma bisogna ancora insistere ed è quello che faremo in questi giorni anche intensificando la comunicazione e l'informazione a tutti i cittadini". (ANSA).