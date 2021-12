Covid, in Toscana 2 nuovi decessi

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - In Toscana sono 304.056 i casi di positività al Coronavirus, 677 in più rispetto a ieri (652 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 40 anni: 28% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. Si registrano altri 2 decessi - 2 uomini, con un'età media di 91,5 anni, residenti 1 a Pistoia, 1 a Grosseto - che portano il totale a 7.420. Si registra poi un ricovero in più: il totale è di 295, di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 286.594 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 9.747 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (149 in più rispetto a ieri, più 1,6%).

Riguardo le singole province Firenze registra 154 casi in più rispetto a ieri, Prato 33, Pistoia 84, Massa Carrara 61, Lucca 57, Pisa 56, Livorno 85, Arezzo 69, Siena 44, Grosseto 34.

