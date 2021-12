Record asta orologio Cartier, venduto per 861.500 euro

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - Un "rarissimo" orologio Crash Watch del 1991 di Cartier London, realizzato in platino, battuto ieri dalla casa d'aste fiorentina Pandolfini, è stato aggiudicato a 861.500 euro. Si tratta, spiega Pandolfini, di un "doppio record: mondiale per un Cartier Crash, italiano per un orologio in asta". "La cifra, che supera abbondantemente anche gli esemplari presentati in asta sul più importante mercato mondiale dell'orologeria, quello ginevrino - si spiega ancora -, è stata raggiunta dopo una lunga gara tra collezionisti collegati telefonicamente da ogni continente".

Iconico nell'estetica del tutto unica per la peculiare cassa di forma asimmetrica, che inevitabilmente ha contribuito a segnare la storia e la produzione di Cartier London, il Crash Watch, si spiega ancora, "è famoso e unico anche per i pochi esemplari prodotti, che ne fanno uno degli orologi più ambiti e ricercati dai più grandi collezionisti, nonché l'oggetto di culto sfoggiato largamente dal jet set americano". Il modello presentato da Pandolfini è ancora più raro perché uno dei "pochissimi mai prodotti in platino". (ANSA).