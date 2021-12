Green pass: Nardella, da lunedì massimo rigore controlli

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - "Oggi abbiamo fatto un incontro col prefetto, è andato molto bene. Abbiamo fatto il punto della situazione per attuare il decreto sul Super Green Pass. Il prefetto ha chiesto a tutte le forze dell'ordine il massimo rigore a partire da lunedì sui controlli che saranno molto dettagliati, settore per settore, dal trasporto pubblico alle attività economiche e commerciali e agli spazi aperti al pubblico". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito del piano dei controlli anti Covid definito nel corso del Cosp.

"Ci sarà un grande sforzo di tutte le forze dell'ordine inclusa la polizia municipale - ha aggiunto -. Chiedo ai cittadini di collaborare perché il nostro obiettivo è uno solo, quello di vivere un Natale quanto più normale possibile, di non chiudere le attività economiche. Per fare questo bisognerà rispettare Green Pass, distanze, mascherine. I controlli da lunedì saranno capillari e super rigorosi. La parte tecnica sarà coordinata dal questore che, insieme a carabinieri, finanza e polizia municipale, distribuirà le varie attività nelle zone dove è più richiesta l'attività di controllo". (ANSA).