Monopattini: scatta obbligo casco a Firenze, prime 11 multe

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Subito 11 multe a Firenze nelle prime ore di obbligo del casco per tutti - anche i maggiorenni - sui monopattini elettrici. È un primo bilancio dei controlli mirati della polizia municipale effettuati finora, in una giornata di pioggia, con l'entrata in vigore dell'ordinanza del sindaco Dario Nardella.

I controlli, riferisce Palazzo Vecchio, sono stati svolti dalle pattuglie a piedi in centro e dagli agenti motociclisti nelle altre zone della città, fino alle periferie. Si tratta del primo resoconto relativo ai servizi della mattina. Per quanto riguarda l'importo delle sanzioni stabilite per la violazione specifica, si tratta di 42 euro in centro e 87 euro nelle altre zone. "Da oggi, a Firenze, casco obbligatorio per chi guida i monopattini elettrici. Occorre fare tutto il necessario anche solo per salvare una vita. Il Parlamento introduca anche assicurazione e targa". Lo scrive su Instagram il sindaco Dario Nardella postando anche una foto che lo ritrae mentre indossa il casco. "Noi - ha aggiunto - continuiamo a investire sulla mobilità sostenibile, tanto che Firenze ha realizzato fino ad ora 110 km di piste ciclabili ed è stata riconosciuta come la prima città d'Italia per l'ecomobilità. Sicurezza e smart mobility devono andare insieme". (ANSA).