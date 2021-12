Covid, a Firenze obbligo mascherina all'aperto in vie shopping

(ANSA) - FIRENZE, 01 DIC - Scatterà a Firenze a partire da sabato 4 dicembre dalle 10 alle 22 l'obbligo di mascherina all'aperto in alcune aree più a rischio assembramenti della città. L'obbligo sarà valido fino a fine anno nelle 18 giornate (4-12, 17-19, da 23-26 e 30-31 dicembre) nelle quali è previsto maggiore afflusso di persone per lo shopping di Natale. Sono poi previsti sensi unici pedonali nei tre giorni da 'bollino rosso' dello shopping natalizio in via Calzaiuoli e via Calimala e quattro giorni di stop alle auto in via Gioberti. La decisione, che porterà ad un'ordinanza del sindaco Nardella denominata 'acquisti sicuri' e che resterà in vigore fino al 31 dicembre, è stata presa oggi durante un incontro a cui hanno partecipato lo stesso Nardella, il prefetto Valerio Valenti, il questore Filippo Santarelli, l'assessore comunale alla sicurezza Benedetta Albanese e il comandante della polizia municipale Giacomo Tinella.

Tra le vie interessate dall'obbligo di mascherina il cosiddetto 'quadrilatero romano' del centro storico (ad esempio piazza Duomo, piazza della Signoria), ma anche strade come via dei Neri, piazza Santa Croce, e via Gioberti. Per i giorni del 18, 19 e 24 dicembre viene disposto (dalle 14 alle 20) l'istituzione del senso unico pedonale in via dei Calzaiuoli e in via Calimala. Nei giorni 8, 12, 19 e 24 dicembre via Gioberti sarà pedonale dalle 10 alle 20. Il piano dei controlli sarà varato in sede di Cosp, previsto per il 3 dicembre. "Chiedo ai cittadini - ha detto Valenti - di vigilare sul rispetto delle norme nei confronti dei 'distratti'". Nardella ha fatto invece la raccomandazione "alla massima prudenza". (ANSA).