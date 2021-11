Calcio: Fiorentina riscatta Empoli e cala tris con Samp, 3-1

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - La Fiorentina riscatta la sconfitta subita nel derby con l'Empoli e supera per 3-1 la Sampdoria tornando ad avvicinarsi nella zona Europa. Stavolta ad andare a segno non è stato solo Vlahovic, al 12/o gol in campionato nella sua gara numero 100 in maglia viola, ma anche gli altri componenti del tridente schierato da Vincenzo Italiano: Callejon e Sottil. Tutto nel primo tempo, quando i blucerchiati reduci da due successi di fila contro Salernitana e Verona, erano riusciti a passare per primi: decisivo Gabbiadini al 15' con un colpo di testa su preciso passaggio di Candreva.

La Fiorentina però non si è disunita e ha cominciato a macinare gioco e ad attaccare a testa bassa impegnando la difesa avversaria fino a raggiungere il pareggio da posizione ravvicinatissima: prima rete in viola in campionato per Callejon. La squadra di Italiano era cambiata per 8/11 rispetto a Empoli con dentro Igor per Milenkovic, Venuti per Odriozola, Sottil per Saponara. (ANSA).