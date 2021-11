Covid: in Toscana nessun morto, terapie intensive +10,9%

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Nessun morto per Covid nelle 24 ore secondo il report aggiornato della Regione Toscana: non accadeva dal 16 ottobre scorso e prima ancora dall'estate. Il totale delle vittime si ferma pertanto a 7.399 deceduti dall'inizio della pandemia. Sale invece dello 0,1% il totale dei positivi: coi 328 nuovi casi giornalieri (età media 40 anni) ora sono 300.975 i casi registrati nella regione dall'avvio dell'emergenza sanitaria. Sono cresciuti in percentuale doppia rispetto ai nuovi casi i guariti - che nelle 24 ore sono stati 602 a tampone negativo - il cui totale arriva a 284.747 persone (+0,2% sul giorno precedente).

Al momento i positivi in Toscana sono 8.829 (-3 per cento su ieri). Tra loro sono ricoverati in ospedale 311 persone (+16 su ieri, +5,4%) di cui 51 in terapia intensiva (+5 più nelle 24 ore, pari al +10,9 per cento). Altre 8.518 persone positive sono in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o che risultano addirittura prive di sintomi (dato in calo -290 su ieri, -3,3 per cento). Ci sono 19.346 persone in quarantena domiciliare (+449 persone su ieri, +2,4%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).