Dante: street art immagina i cieli del Paradiso di Dante

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 26 NOV - Empoli si illumina per dare luce al secondo cielo del Paradiso di Dante: in via della Repubblica è stata inaugurata un'opera di street art sulla cabina elettrica di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, nell'ambito del progetto che l'azienda elettrica ha promosso in Italia per il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Empoli Brenda Barnini, l'assessore alla cultura Giulia Terreni, il responsabile zona Firenze Prato di E-Distribuzione Roberto Gelli e il referente affari istituzionali Enel Toscana e Umbria Emiliano Maratea.

Da Nord a Sud Italia il Paradiso dantesco ha preso forma e colore sulle cabine elettriche di E-Distribuzione, trasformate in opere d'arte per omaggiare il Sommo poeta a 700 anni dalla sua scomparsa. Il progetto, patrocinato dal Ministero della Cultura, consiste nell'esecuzione artistica di nove interventi murali, firmate dall'artista internazionale dall'artista Danilo Pistone, in arte Neve, su altrettante cabine elettriche di città italiane - oltre a Empoli, Novara, Ravenna, Soave (Verona), Lovere (Bergamo), Sabaudia (Latina), Pienza (Siena), San Fele (Potenza) e Petacciato (Campobasso) - attraverso una particolare vernice ecologica, in grado di eliminare batteri e assorbire le sostanze inquinanti che circolano nell'ambiente. Ciascuna tela rappresenta in chiave allegorica i nove cieli del Paradiso dantesco. A Empoli è stato raffigurato il secondo cielo del Paradiso: si tratta del Cielo di Mercurio, che si caratterizza per l'amore e la gloria. Sul manufatto è contenuto anche un segno particolare, ovvero un tassello che, insieme ai frammenti delle altre otto, va a comporre una decima immagine solo digitale, a richiamare l'Empireo dantesco 'di luce ed amor'.

