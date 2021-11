Covid: Gimbe,in Toscana ricoveri in crescita ma sotto soglia

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Ricoveri Covid in terapia intensiva in lieve aumento, ma sotto la soglia di saturazione, e nuovi casi sostanzialmente stabili. Questo l'andamento dei contagi in Toscana che emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

Nella settimana dal 17 al 23 novembre la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva è salito all'8% rispetto al 6% della settimana precedente (soglia di saturazione 10%). Stabile la percentuale dei ricoveri Covid nei reparti ordinari (5%). Sempre nella settimana dal 17 al 23 novembre i nuovi casi di Covid nella regione sono cresciuti dell'1,3%, il tasso più basso registrato in Italia ad eccezione del caso della Basilicata, dove i nuovi casi sono calati dell'8,1%. Per quanto riguarda i vaccini, la Toscana è prima in Italia per percentuale di popolazione vaccinata, con l'80,3% che ha completato il ciclo a cui si aggiunge un 2,6% con solo prima dose. Ha raggiunto poi il 100% il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva (media italiana 85,3%). (ANSA).