Ricerche travel, cresce interesse per Roma, Milano, Catania

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Roma, Milano e Catania sono le tre città in Italia con la più grande crescita di interesse di ricerca nel periodo di aprile-luglio 2021 secondo Google destination insights. Mentre Firenze nel periodo ottobre-novembre 2021 è in quarta posizione per interesse tra le città italiane. In generale, l'interesse verso la Toscana proviene principalmente dal territorio toscano stesso, seguito dal Lazio e dalla Lombardia. E' quanto emerso dal primo giorno della 13/a edizione di Bto - Be Travel Onlife in cui sono stati illustrati i trend di ricerca di Google.

In generale, si spiega, è emerso che la domanda travel sta vivendo una buona ripresa e si sta riavvicinando ai valori del 2019. Globalmente, le ricerche travel nell'estate del 2021 hanno toccato quasi gli stessi livelli misurati nel pre Covid.

Guardando all'Italia i trend delle ricerche Google dimostrano come la crescita della domanda abbia avuto diverse fasi: prima della pandemia era maggiormente concentrata su destinazioni internazionali, poi nel corso del 2020 è stata prima guidata da diverse destinazioni locali, mentre ora è guidata dalle grandi città. Tra i temi affrontati oggi anche il turismo business: secondo una ricerca effettuata da Sociometrica per Bto, su un campione di 2.500 imprese rappresentativo delle aziende italiane, oltre il 63% non ha intenzione di tagliare le spese per i viaggi di lavoro e oltre il 72% intende lasciare invariato il totale dei viaggi di lavoro rispetto al periodo pre-Covid, mentre più della metà degli intervistati ritiene insostituibili le riunioni in presenza. Più nello specifico: alla domanda se le call online possano sostituire le occasioni reali di discussione il 6,3% ha risposto "sì, sempre", il 35% "sì in molti casi", il 44% "solo in alcuni casi" e il 14,7% "no, in nessun caso".

(ANSA).