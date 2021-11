Fiorentina: Gonzalez ok visite idoneità post Covid

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - La Fiorentina spera di recuperare Nico Gonzalez per la sfida di sabato sera al Franchi contro la capolista Milan. L'esterno argentino, bloccato dal Covid per 18 giorni e negativizzatosi l'altro ieri, ha svolto come da protocollo oggi a Roma, all'ospedale Gemelli, una serie di controlli per ottenere l'idoneità sportiva e i risultati sono stati ritenuti soddisfacenti. Quindi, rientrato a Firenze, il giocatore si è recato al centro sportivo per riprendere ad allenarsi in gruppo dopo il periodo di quarantena.

L'obiettivo è non mancare contro i rossoneri e in qualche modo contenere la situazione d'emergenza della Fiorentina per le squalifiche di Martinez Quarta e Milenkovic, quest'ultimo atteso nelle prossime ore a Firenze insieme a Vlahovic, Terzic e l'acciaccato Nastasic (in dubbio per sabato) freschi di qualificazione ai Mondiali 2022 grazie al successo ottenuto dalla loro Serbia contro il Portogallo di Ronaldo.

Intanto oggi il Museo del Calcio a Coverciano ha voluto ricordare Davide Astori postando via Twitter la foto della maglia azzurra numero 13 indossata dal capitano viola il 15 novembre 2016 nell'amichevole contro la Germania allo stadio San Siro.