Taekwondo: Alessio vince French Open a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 13 NOV - L'azzurro Simone Alessio vince il French Open di Taekwondo. Il 21enne livornese, campione del mondo in carica, nella sua prima gara dopo l'Olimpiade di Tokyo, conquista subito il gradino più alto del podio nella categoria -80 kg battendo in finale lo statunitense Carl Alan Nickolas con il punteggio di 8-4.

In semifinale Alessio aveva superato il norvegese Richard Andre Ordemann (abbandono per infortunio) mentre ai quarti, con un punteggio di 20-0 (Point Gap), aveva vinto contro Ali Mabroul Almabrouk (Arabia Saudita).

Il French Open metteva in palio 10 punti ranking per i Giochi di Parigi 2024. (ANSA).