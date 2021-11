Officina Santa Maria Novella festeggia 800 anni

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Era il 1221 quando i frati domenicani arrivati a Firenze da Bologna ottennero in concessione la 'Santa Maria inter vineas', una piccola chiesa fuori dalle mura della città, insieme ad alcune casette e a un terreno coltivato ad orto: fra' Giovanni da Salerno, con 11 confratelli, si insediò in quei terreni dando il via a quella che è la storia pluricentenaria dell'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che festeggia l'11 novembre 800 anni di vita.

Le celebrazioni si basano su un evento itinerante in luoghi segreti della città, posti di pregio legati a storia e arte. Vip e appassionati del marchio saranno condotti alla scoperta del giardino e della sala da bagno di casa Martelli, gli appartamenti estivi e la grotta artificiale di Palazzo Corsini, lo studio di Piero Antinori, la Cappella Rucellai. Sono attesi anche volti noti come Fiammetta Cicogna, Nicoletta Romanoff, Luca Calvani e Tosca d'Aquino. (ANSA).