Gonzalez 'incredibile,sono ancora positivo al Covid'

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "È incredibile, sono 18 giorni che sono positivo e chiuso in casa, non me lo spiego neanche io.

Pensavo sarebbero stati al massimo 10 giorni, non capisco davvero. Vediamo quando potrò recuperare e tornare in campo".

Così l'esterno argentino della Fiorentina Nico Gonzalez, in un collegamento con la televisione argentina Espn, parlando della sua positività al Covid.

"I medici non mi dicono niente, aspettano che mi negativizzi per mandarmi a Roma a fare i controlli e tornare. Sono vaccinato con doppia dose. La mancata convocazione? Ovviamente mi dispiace perché lavoro per giocare in Nazionale - ha sottolineato il giocatore della Fiorentina -. Però, che devo dire? Sono in questa situazione e non mi resta che star tranquillo e aspettare".

Nell'occasione Nico Gonzalez ha parlato anche di Julian Alvarez, attaccante del River, che sembra essere nel mirino di mercato per il mercato di gennaio: "Chi non lo vorrebbe in squadra? Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e con Burdisso qua alla Fiorentina. Proviamo a portarlo qua (ride, ndr). La Juventus? Dipende da ognuno e dalla propria decisione. È complicato e dovrà prendere la decisione migliore per lui".

(ANSA).