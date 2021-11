22 artiste per 'Hi Woman!' a Palazzo Pretorio Prato

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Sono 22 le artiste internazionali contemporanee protagoniste della mostra 'Hi Woman! La notizia del futuro', in programma al museo di Palazzo Pretorio a Prato dall'11 dicembre al 27 febbraio 2022. La mostra, a cura di Francesco Bonami e promossa dal Comune di Prato con il museo, è stata presentata oggi alla Triennale di Milano.

Attraverso la pittura, la scultura, il video ed il suono le 22 artiste, ognuna con una propria 'annunciazione' da rivelare agli spettatori, invaderanno il museo pratese mettendosi in dialogo con le opere della collezione permanente, che spaziano da Donatello a Filippo e Filippino Lippi, trovando a volte una sintonia a volte creando cortocircuiti potenti e carichi di stimoli per il pubblico. "Hi Woman! La notizia del futuro è la trasformazione Pop del saluto dell'angelo Gabriele a Maria proiettato nella contemporaneità - spiega Francesco Bonami, curatore della mostra -. Non è una mancanza di rispetto, d'altronde lo stesso Gesù nel Vangelo non chiama sua madre mai Madre, Mamma o Maria ma "Donna". Non c'è tema più noto nella storia dell'arte dell'Annunciazione. L'Angelo che dà notizia alla Vergine del futuro che arriverà attraverso Gesù. Al di là della connotazione religiosa del soggetto il tema dell'annunciazione è intrinsecamente legato all'arte da sempre".

22 artiste, spiega una nota, che contemporaneamente sono nel ruolo dell'angelo e della Vergine, che contemporaneamente sono portatrici e destinatarie di una rivoluzione astratta, simbolica e profondamente concreta. Si sottolinea così anche la centralità del soggetto femminile nella narrazione antica e contemporanea.

"Con questa mostra ancora una volta il museo di Palazzo Pretorio si interroga sul tema del dialogo tra i molti contemporanei possibili, tra passato e presente", osserva Rita Iacopino, direttrice del museo. (ANSA).