Fiorentina: Italiano "Juve test importante, serve gara perfetta"

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Sappiamo quanto i tifosi tengono a questa partita, per noi è un test importante per questo, per la classifica e la nostra crescita, sarà il campo a dirlo ma ci siamo preparati bene per cercare di superarlo". Vincenzo Italiano si appresta ad affrontare la prima sfida con la Juventus da allenatore della Fiorentina e lo farà domani a Torino potendo vantare al momento tre punti in più (18 a 15) rispetto agli avversari. Ma da qui a parlare di crisi per i bianconeri ce ne corre: questo l'avvertimento ai propri giocatori del tecnico viola. "Anche in Champions la Juve ha dimostrato di essere una squadra che non muore mai, servirà quindi massima attenzione, servirà essere perfetti - ha spiegato Italiano -. Faremo di tutto per stare il più possibile nella loro metà campo". Tra i viola mancherà ancora Nico Gonzalez sempre positivo al Covid, oltre agli infortunati Dragowski, Pulgar e Kokorin. Il più atteso sarà Vlahovic reduce dalla tripletta allo Spezia e sempre al centro di voci di mercato: "Dusan sotto pressione? In 11 gare ha fatto otto gol e talvolta non siamo riusciti a sfruttarne il potenziale, Dusan in campo dà sempre l'anima a conferma che le vicende esterne non lo condizionano. E comunque da quanto leggo le voci riguarderebbero non solo la Juve. Per me - taglia corto il tecnico viola - sono voci e il ragazzo è concentrato unicamente sul campo, è la sola cosa che mi interessa". (ANSA).