Calcio: Empoli matura a Sassuolo, 2-1 in trasferta e 3 punti

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - L'Empoli beffa nel finale il Sassuolo e passa al Mapei Stadium per 2-1. I neroverdi erano andati avanti grazie ad un'autorete di Tonelli nel primo tempo, ma poi ci sono stati il pareggio azzurro con Pinamonti su rigore all'83' (Chiriches ha steso Cutrone) e il gol vincente di Zurkowski allo scadere. L'Empoli ha superato così un test di maturità importante: è stato bravo a non subire, in una partita ricchissima di occasioni da gol e a trovare, nel finale, prima il pareggio, poi il gol che vale i tre punti, il sorpasso proprio sul Sassuolo e la parte sinistra della classifica.

Rammarico per l'ex tecnico Dionisi, che l'Empoli l'ha portato l'anno scorso in serie A prima di separarsi in estate, non senza polemiche. (ANSA).