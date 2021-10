Covid: scontri Firenze, 6 patteggiano e 15 vanno a processo

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Si è conclusa con sei patteggiamenti, una condanna in abbreviato, 15 rinvii a giudizio e due messe alla prova coi servizi sociali, l'udienza preliminare originata dalle indagini sui disordini avvenuti nel corso della manifestazione 'anti-sistema' che si tenne il 30 ottobre 2020 a Firenze contro le restrizioni Covid. La protesta sfociò in violenze urbane tra le vie del centro e durò fino a tarda notte.

Le condanne patteggiate davanti al gup Maurizio Caivano, tutte sospese, vanno da 1 anno e 10 giorni a un anno e 8 mesi, mentre la pena inflitta in abbreviato, anche questa sospesa, è di 2 anni e 2 mesi di reclusione. I reati contestati a vario titolo agli imputati, sette dei quali lo scorso febbraio sono finiti ai domiciliari nell'ambito delle indagini, sono quelli di danneggiamento di beni pubblici e privati, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata e fabbricazione e lancio di oggetti incendiari.

La manifestazione, chiamata 'Fate girare Firenze', fu convocata attraverso un volantino anonimo diffuso sui social.

Secondo le indagini, condotte dalla Digos e coordinate dal pm Fabio Di Vizio, a cavalcare la protesta furono esponenti del mondo anarco-antagonista.

Prima udienza il 12 gennaio 2022. (ANSA).