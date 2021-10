Gli falsificano targa moto e 'piovono' multe, scoperto chi è

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Gli arrivano multe stradali, anche di importo elevato, riferite alla sua moto, non solo da Firenze ma anche da città come Rosignano Marittimo (Livorno) e Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ma lui non c'è mai stato.

Così il proprietario del mezzo a due ruote ha fatto querela contro ignoti presso gli uffici della Polizia municipale e le indagini condotte dagli agenti del Reparto Anticrimine hanno portato ieri sera al sequestro di un'altra moto, che era parcheggiata in via Rattazzi e che aveva una targa contraffatta.

Una saldatura in rilievo, hanno scoperto i vigili urbani, era tale da far apparire, all'occhio degli apparecchi rilevatori di infrazioni, la targa del cittadino che veniva raggiunto dalle multe per sanzioni relative a infrazioni di cui non poteva sapere niente. Il proprietario del mezzo trovato in via Rattazzi è stato denunciato per falsificazione della targa e per truffa.

