Incendi, fiamme in ditta orafa Arezzo, dipendenti intossicati

(ANSA) - AREZZO, 25 OTT - Un incendio, di vaste proporzioni, è scoppiato all'interno di un'azienda orafa specializzata in galvanica nella zona industriale di Arezzo, in via Arturo Chiari, e almeno tre dipendenti, ma il bilancio è provvisorio, sarebbero rimasti intossicati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arezzo con diversi uomini e mezzi e le ambulanze.

Una colonna di fumo nero si è alzata dall'azienda ed è ben visibile in tutta la città. Le operazioni di soccorso e spegnimento sono ancora in corso. (ANSA).