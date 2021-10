Tiro a volo: Rossetti vince Coppa del Mondo di skeet a Cipro

(ANSA) - LARNACA, 23 OTT - L'azzurro Gabriele Rossetti ha vinto sulle pedane del 'Larnaca Olympic Shooting Center' la Coppa del mondo (le cui finali quest'anno sono state ribattezzate 'President Cup') di skeet, una delle specialità del tiro a volo che fanno parte del programma delle Olimpiadi. Alle gare di Cipro hanno preso parte i migliori 12 tiratori del ranking di ogni specialità.

Il poliziotto toscano di Ponte Buggianese, olimpionico a Rio 2016, in finale è stato in testa fin dall'inizio e si è imposto con il punteggio di 34/36 mettendo in riga il 58enne kuwaitiano Abdullah Alrashidi, argento con 32/36, e l'altro azzurro Tammaro Cassandro, terzo con 22/24.

Nella gara femminile quarto posto per Diana Bacosi, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, battuta dall'americana Austen Jewell Smith, che ha portato a casa la Coppa, la slovacca Danka Bartekova (seconda) e dalla russa Zilia Batyrshina (terza).

Quarto posto anche per Silvana Stanco nella Fossa donne, dietro alla spagnola Fatima Galvez, oro nel mixed team a Tokyo 2020 e di nuovo oro oggi, alla statunitense Kayle Browning, argento, e alla russa Daria Semianova, bronzo.

Infine, nella Fossa uomini, sul podio sono saliti gli stessi protagonisti delle Olimpiadi di quest'anno, ovvero i cechi David Kostelecky, oro con 31/35, e Jiri Liptak, argento con 29/735, e il britannico Matthew John Coward Holley, bronzo con 21/25.

