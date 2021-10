Opere grafiche De Chirico,Haring,Possenti all'asta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Giorgio De Chirico, Keith Haring, Antonio Possenti, Giò Pomodoro, Mimmo Paladino sono alcuni degli artisti protagonisti dell'asta autunnale della casa d'aste fiorentina Gonnelli: dal 26 al 29 ottobre saranno messi all'incanto oltre 1500 lotti (pubblicati in due cataloghi) con opere di grafica e libri.

Tra i lotti più interessanti, spiega una nota, ci sono tre grandi preliminari di Felice Giani con episodi della favola di Amore e Psiche, Il Trovatore nella piazza di Giorgio De Chirico, L'Isola dei morti, un'incisione di Max Klinger, e sei incisioni di Sigmund Lipinsky. Nella sezione di disegni contemporanei spicca Senza titolo di Keith Haring, presente, inoltre, un nucleo di dipinti di Antonio Possenti. Tra i libri a stampa dal 15mo al 20mo secolo ci sono la prima edizione di una tra le pietre miliari della fotometria, e Firenze 90, una cartella realizzata in occasione dei mondiali di calcio del 1990 con 12 litografie originali di artisti tra i quali Giuseppe Adami, Giò Pomodoro, Mimmo Paladino, Concetto Pozzati e altri. Tra le curiosità una selezione di opere su aeromobili e automobili provenienti dalla collezione di Nicola Materazzi, ex ingegnere meccanico della Ferrari. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri Gonnelli propone una selezione di opere del Sommo Poeta: tra le proposte due edizioni cinquecentesche, tra cui la prima a contenere il ritratto di Dante e un piccolo nucleo del Divino Poema illustrato, tra cui La Divina Commedia nelle 100 incisioni degli artisti contemporanei e la più grande Divina Commedia mai stampata, progettata e illustrata da Amos Nattini. Infine, la nota segnala la prima edizione di una delle più rare ed importanti opere italiane di botanica del Settecento ad opera di Filippo Arena, la prima edizione, datata 1525, della traduzione latina del corpus ippocratico del ravennate Marco Fabio Calvo, e una rara edizione lionese del Decamerone. (ANSA).