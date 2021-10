Fotografia, Sipa 2021 al turco Aslan per 'Hardship of Life'

(ANSA) - SIENA, 21 OTT - E' il fotografo turco Mehmet Aslan con lo scatto 'Hardship of Life', il vincitore assoluto del Siena international photo awards (Sipa) 2021. L'annuncio oggi in occasione della conferenza di presentazione del Siena awards, il festival dedicato alle artivi visive in programma dal 23 ottobre al 5 dicembre a Siena e dintorni: ricco il programma delle mostre, ospite d'eccezione l fotoreporter americano Steve Winter con 'Big Cats', la più grande retrospettiva mai realizzata su di lui.

L'immagine di Aslan, di forte impatto emotivo ed emozionale, arriva dal distretto di Reyhanli, nella provincia turca di Hatay situata al confine con la Siria. Ritrae un uomo senza una gamba, persa a causa di una bomba, mentre prende in braccio il figlio nato senza arti inferiori e superiori a seguito di una malformazione provocata dall'assunzione di farmaci da parte della madre colpita, durante la guerra, anche dal gas nervino.

La foto è stata selezionata dalla giuria fra decine di migliaia di immagini inviate da fotografi di 163 Paesi. L'immagine, insieme a quelle dei vincitori delle 12 categorie in cui è suddiviso il Sipa, sarà oggetto di una delle mostre del Siena awards: introdotta anche la categoria Covid, vinta dal fotografo spagnolo Brais Lorenzo Couto con Birthday, foto scattata all'interno di una casa di cura a Ourense, in Galizia.

Oltre a Winter, il festival darà spazio alle opere di tanti altri grandi obiettivi internazionali: da Brent Stirton, icona del fotogiornalismo con una mostra monografica allestita nel centro culturale La Tinaia di Sovicille, alle mostre collettive che riuniranno scatti e video straordinari in arrivo da tutto il mondo, premiati nei tre concorsi promossi dal Siena Awards (appunto il Sipa e poi Creative photo awards e Drone photo awards) fino a due mostre diffuse a Siena e Sovicille. (ANSA).