Green pass: domani sit-in di protesta a Firenze, nessun corteo

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - La manifestazione contro il Green pass che si terrà domani a Firenze sarò un presidio e non un corteo, come invece avevano richiesto in un primo momento i comitati per il no alla certificazione verde. La decisione è stata presa dagli stessi organizzatori, che questo pomeriggio hanno revocato il preavviso che avevano presentato per il corteo e hanno consegnato in questura un secondo preavviso, per una manifestazione statica che si terrà dalle 10.30 in piazza Santa Maria Novella. Alla manifestazione, sono attese circa 400 persone, per lo più aderenti ai comitati no Green pass e studenti.

Resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine per scongiurare il rischio, escluso al momento, di infiltrazioni di frange estremiste sia di destra che di sinistra. (ANSA).