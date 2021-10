Arrestato a Terni latitante ricercato da oltre dieci anni

(ANSA) - TERNI, 14 OTT - Era ricercato da oltre 10 anni, in quanto destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai gip di Pisa e Firenze, un tunisino di 37 anni arrestato dalla squadra volante di Terni durante un servizio di controllo del territorio nel centro città.

L'uomo è ritenuto responsabile di reati in materia di spaccio di droga, commessi in concorso con altri nel tra il 2009 e il 2010 nel territorio toscano. Fermato in compagnia di un connazionale a bordo di un'auto, ha esibito alla polizia documenti di identità rilasciati dal Belgio, dove ha dichiarato di abitare, una circostanza che ha insospettito gli agenti. Dopo gli accertamenti che hanno fatto emergere i due provvedimenti cautelari a carico del trentasettenne, i documenti sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato.

Il tribunale di Pisa - al quale la polizia si è rivolta - ha disposto poco dopo un ordine di revoca di misure cautelari, disponendo la liberazione dell'arrestato. Dalla Corte d'appello di Firenze è invece arrivata la comunicazione che il procedimento era stato definito con sentenza di condanna a carico del tunisino, dichiarato latitante, sentenza divenuta irrevocabile nel dicembre 2019. L'Ufficio esecuzioni penali della Procura generale del capoluogo toscano ha quindi emesso un ordine di carcerazione e l'uomo è stato nuovamente arrestato.

Dovrà scontare quattro anni e sei mesi di reclusione. (ANSA).