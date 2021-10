Maltempo: gregge folgorato da fulmini, parte raccolta fondi

(ANSA) - MASSA, 04 OTT - Folgorato dall'ultima ondata di maltempo un gregge di proprietà di un pastore Massese. La Coldiretti di Massa Carrara fa partire una raccolta fondi per aiutare il pastore che ha perso 47 capre, colpite dai fulmini la scorsa settimana.

"Si è trattato di una terribile scarica elettrica - racconta Coldiretti - che non ha lasciato scampo al gregge di Rolando Alberti giovane pastore Massese, conosciuto per la sua produzione di formaggi in un caseificio di transumanza, sulla montagna Massese, seguendo la tradizione pastorizia". Il pastore ha perso 47 capre di razza in via d'estinzione e da qui l'iniziativa di Coldiretti che ha deciso di promuovere una raccolta fondi per aiutarlo, partita oggi in occasione dei festeggiamenti per San Francesco, patrono di Massa. (ANSA).