Covid: in Toscana altri 4 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Quattro decessi per Covid in Toscana e altri 131 nuovi casi (età media di 42 anni) nelle 24 ore secondo il report aggiornato della Regione. Le nuove vittime hanno un'età media di 80 anni. Il totale dei deceduti sale a 7.184 dall'inizio della pandemia. In Toscana coi nuovi casi delle 24 ore salgono a 283.135 i casi totali di positività (+0,05% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 256 in un giorno e raggiungono quota totale 269.483 (+0,1% su ieri).

Gli attualmente positivi sono 6.468 (-2% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 269 (+5 unità su ieri pari al +1,9%) di cui 34 in terapia intensiva (-1 persona pari al -2,9%).

Complessivamente 6.199 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-134 su ieri, -2,1%). Ci sono poi 14.814 persone (-200 su ieri, -1,3%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).