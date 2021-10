Comunali: Toscana verso 3 ballottaggi, bene sindaci uscenti

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Toscana verso solo tre ballottaggi alle Comunali mentre ci sono diverse conferme di sindaci uscenti. Salvo clamorose sorprese nelle ultime sezioni elettorali allo spoglio, si profila secondo turno nei popolosi comuni di Sansepolcro (Arezzo), Altopascio e Massarosa (Lucca).

Già risolta invece la partita del rinnovo per gli altri 28 Comuni dove si votava: essi hanno già da stasera il loro sindaco per i prossimi cinque anni. Riconferme nei Comuni più grandi al primo turno per i sindaci di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna a Grosseto e Silvia Chiassai Martini a Montevarchi (Arezzo), e di Lorenzo Falchi, di Sinistra Italiana sostenuto da una coalizione di centrosinistra ma senza Italia Viva, a Sesto Fiorentino (Firenze). Restano invece aperti ora i 'testa a testa' ad Altopascio (Lucca) fra la sindaca uscente Sara D'Ambrosio (centrosinistra) e l'ex sindaco Maurizio Marchetti (centrodestra), entrambi di poco sopra il 48% con cinque sezioni scrutinate su 13; a Massarosa (Lucca) con la candidata del centrosinistra Simona Barsotti (48,4% a una sezione solo ancora da scrutinare) andrà al ballottaggio con Carlo Bigongiari (Lega-Forza Italia 30,96%), superando il sindaco uscente Alberto Coluccini di FdI (17,57%). Centrodestra diviso pure a Sansepolcro: la candidata di FdI Laura Chieli (14,57%) sarà fuori dal ballottaggio previsto però fra Andrea Laurenzi (centrosinistra, 40,60%) e Fabrizio Innocenti (Lega-Fi, 39,54%). Il secondo turno è tutto da giocare con un 5,29% di Catia Giorni (M5s con una lista civica) che potrebbe entrare in pista. Nel Grossetano il centrodestra si aggiudica, oltre al capoluogo, Capalbio, Orbetello e Roccalbegna; il centrosinistra prende sindaci a Reggello (al primo turno pure qui), Carmignano, Larciano, Chiusi, Trequanda, Scansano e Castiglione della Pescaia, facendo inoltre quattro su quattro dove si rinnovavano municipi in provincia di Pisa con Castellina Marittima, Santa Luce, Vecchiano e Buti, dove Arianna Buti ha battuto col 67,15% la rivale di centrodestra Monia Buti in un curioso gioco di nomi uguali. Sono appannaggio del centrodestra i sindaci di Seravezza, Pontremoli, Abetone Cutigliano. (ANSA).