Internet festival a Pisa indaga mondo Phygital

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Dall'androide bambino capace di gestire le emozioni alla smaterializzazione e moltiplicazione dell'identità in rete, dal computer quantico più potente di sempre al nuovo concetto di memoria innescato dalla trasformazione digitale, fino alle app per meditare in 3D e al social bon ton: sono alcune delle novità proposte dall'undicesima edizione dell'Internet festival in programma dal 7 al 10 ottobre a Pisa con decine di esperti internazionali, panel, laboratori, contest ed eventi culturali. La parole chiave di quest'edizione, presentata oggi, è 'Phygital' dalla crasi dei termini 'fisico' e 'digitale' in inglese.

Dodici le sedi del festival e dieci le aree tematiche che saranno scandagliate attraverso incontri con gli esperti, ma anche installazioni interattive, incursioni di arte urbana, degustazioni multisensoriali, performance, concerti e presentazioni di libri. Le tematiche principali saranno 'Legal tech', sezione dedicata al diritto nella dimensione digitale e alle ripercussioni di una vita quotidiana sempre più connessa; 'Paritalk' dedicata all'identità e alla parità di genere nelle sue evoluzioni dentro e fuori dal web; 'Cibern/etica' per discutere di 'moral machine' e della possibilità di dotare le macchine di un'etica; 'Democrazia in rete', che indaga su come lo Stato possa raccogliere le sfide del cambiamento e governarlo, senza cedere o farsi scavalcare da entità sovranazionali di natura privata; Spazio, dal titolo 'Restare svaghi', anche alla musica, sempre a cavallo tra la dimensione fisica e quella digitale, al 'Gusto digitale' con una degustazione multisensoriale, ,ma anche all'arte, ai libri e alle iniziative pensate per i ragazzi. Infine un programma di eventi online che precederanno e seguiranno il festival. (ANSA).