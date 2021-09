Maltempo: tromba d'aria in Aretino, grandine colli Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - In Toscana i forti temporali hanno interessato anche Arezzo e la provincia con particolare violenza su Bibbiena, colpita da una tromba d'aria che ha provocato lo scoperchiamento di alcuni tetti e l'abbattimento di piante. Al momento è in corso una valutazione dei danni da parte di carabinieri, vigili del fuoco e amministrazione comunale. Il sindaco ha invitato i propri concittadini a rimanere nelle loro abitazioni. In Valtiberina e Valdichiana piogge e grandinate hanno provocato disagi mentre ad Arezzo un albero è caduto proprio all'ingresso di una scuola per fortuna senza provocare danni alla struttura.

Vento, pioggia ma anche notevoli chicchi di grandine sulle colline intorno a nord di Firenze. Il Comune di Vaglia, accanto a Firenze, ha aperto il centro operativo comunale della protezione civile a seguito delle grandinate che hanno colpito soprattutto la località di Bivigliano. Anche a Pistoia e nella provincia, soprattutto in Valdinievole, il maltempo ha colpito duramente. I vigili del fuoco sono stati impegnati a causa della forte pioggia caduta nel tardo pomeriggio per interventi su tegole cadute, rami ed alberi pericolanti. A Montecatini Terme intorno alle ore 18.20 i pompieri sono intervenuti in viale Bustichini per la caduta di un grosso pino sulla strada. In serata le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e la circolazione stradale è momentaneamente bloccata.