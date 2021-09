Scontro in prove Palio Fucecchio, due i cavalli morti

Due cavalli sono morti dopo essersi scontrati stamani durante le prove del Palio di Fucecchio (Firenze). Un animale è morto subito, per l'altro, che ha riportato la frattura a un arto, deciso poi l'abbattimento.

Dopo un primo post in cui si spiegava che "i cavalli della seconda batteria coinvolti nella caduta sono sotto le cure dell'equipe veterinaria", a distanza di ore, nel tardo pomeriggio, sul profilo Fb del Palio è stato pubblicato il seguente comuncato: "In data odierna, durante lo svolgimento delle batterie di selezione non competitive per l'assegnazione dei cavalli alla tratta del Palio, nella seconda batteria è accaduto un incidente che ha coinvolto i cavalli Ugo Ricotta e Rexy. Nonostante i tentativi di rianimazione per arresto cardiaco conseguente al trauma, purtroppo l'esito è stato infausto per il cavallo Ugo Ricotta. Il cavallo Rexy ha riportato una grave frattura della porzione distale della tibia destra ed è stato trasferito alla clinica veterinaria per equini convenzionata, dove sono stati svolti gli accertamenti del caso. Vista la gravità dell'infortunio, in accordo con i proprietari, è stato condiviso il protocollo di eutanasia". La commissione veterinaria, si spiega ancora, "ritiene che l'accaduto sia da attribuirsi ad una sfortunata circostanza, considerato che le condizioni in cui veniva svolta la prova erano ottimali (condizioni della pista, meteo e idoneità dei cavalli)".