Riparte il volo Bologna-Elba, con un occhio all'Europa

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Una nuova porta per l'isola d'Elba. E' stato infatti inaugurato il volo, operato da Silver Air, che collega l'aeroporto di Bologna con quello di Marina di Campo, nella più grande delle Isole dell'Arcipelago Toscano.

Lanciato in anteprima da Silver Air per beneficiare dell'ultimo scorcio della stagione estiva, il volo tornerà a primavera e si propone di avvicinare all'isola d'Elba non solo Bologna, ma anche tutte le località, con un occhio di riguardo al mercato tedesco, interconesse con lo scalo bolognese.

Dal 2022 il piccolo aeroporto elbano (che è connesso anche con Firenze e Pisa e, nella stagione estiva, con Milano e Lugano) accoglierà voli da Bologna con una frequenza almeno bisettimanale. Si tratta di velivoli da 17 posti, realizzati in collaborazione con alcune realtà turistiche dell'isola con l'obiettivo da una parte di renderli economicamente sostenibili, dall'altra di abituare i turisti al fatto che l'isola è comodamente raggiungibile con un volo di nemmeno un'ora, in modo da far sviluppare questo tipo di trasporto, nonostante i limiti della pista elbana che, al momento, non può far atterrare e decollare aerei con più di 50 passeggeri.

Dopo che nel 2015 l'aeroporto dell'Elba aveva fatto circa 21mila passeggeri, la situazione Covid ha messo un po' in crisi i rapporti con le piccole compagnie, soprattutto quelle che volano sulla Germania, da qui la necessità di sviluppare rapporti con aeroporti come quello Bolognese. "Il nostro aeroporto - ha detto il direttore Business del Marconi Antonello Bonolis - ha anche una funzione di piccolo hub, visto che siamo connessi con sette destinazioni in Germania e nel Regno Unito e arriviamo ovunque nel Benelux, tutti mercati molto interessanti per il turismo dell'isola". Senza contare la connessione con la stazione alta velocità, resa più rapida dall'inaugurazione del people mover.

Per il 2022 i biglietti costeranno 200 euro più le tasse per l'andata e il ritorno, ma ci saranno offerte per chi abbinerà il volo a un soggiorno in una struttura alberghiera, carnet per i frequent flyer e agevolazioni per i residenti nell'isola.

