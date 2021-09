Ripreso durante notte incendio in bosco Capalbio

Sono rientrate nelle loro abitazioni, in tarda mattinata, le persone che, precauzionalmente, erano state evacuate a seguito dell'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Capalbio (Grosseto). Si tratta di tre residenti di una casa isolata e circa trenta ospiti di un villaggio turistico. La Sala operativa regionale precisa che dopo l'intervento nella prima mattinata di tre elicotteri regionali e di un Canadair, ora rientrati alle rispettive basi, stanno intanto proseguendo le attività di bonifica da parte delle squadre antincendi boschivi. Al momento, la stima della superficie percorsa dalle fiamme, è di circa 18 ettari, tra uliveti e macchia mediterranea.

A causa del forte vento, durante la notte, il fuoco si era riattivato in una zona lontana da vie di accesso. Il fronte di fiamma si era poi rapidamente allargato, andando ad interessare un bosco di lecci e consigliando l'evacuazione di alcune abitazioni tra cui gli alloggi del residence. Le squadre di volontariato Aib (antincendi boschivi) e gli operai forestali presenti si sono adoperati con attrezzi manuali per contenere l'estensione dell'incendio ed evitare che raggiungesse altre zone densamente boscate. La sala operativa regionale ha quindi avviato la procedura del coordinamento assistito che prevede attivazione e impiego di figure specializzate per incendi boschivi rilevanti: sono attualmente in azione tre elicotteri e un Canadair, coordinati a terra da due direttori operazioni. I vigili del fuoco, oltre a garantire il rifornimento dei mezzi antincendio, sono stati dislocati a presidio di alcune villette che a scopo precauzionale sono state evacuate. Le famiglie evacuate sono state ospitate in municipio.