Mostre: Museo del Figurino storico narra Medioevo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Sarà visibile fino all'11 settembre una mostra dal titolo 'Da Castruccio Castracani ai Medici', all'interno delle sale del Museo del Figurino Storico di Calenzano (Firenze). La mostra sarà per il museo il preludio alle celebrazioni per i 40 anni dalla sua fondazione che si svolgeranno nel 2022 e che vedranno il Comune e la Regione coinvolte insieme al mondo delle associazioni modellistiche. Ma è anche pretesto per proporre il racconto di tre secoli di storia medievale, cioè da quando il condottiero mercenario Lucchese Castruccio Castracani distrusse nel 1325 il Castello di Calenzano, attaccando le terre fiorentine, fino al periodo del massimo splendore rinascimentale dei Medici e pure il periodo della Repubblica Fiorentina.

L'esposizione permette di osservare e scoprire l'evoluzione dell'arte modellistica e dell'archeologia ricostruttiva in scala. Sarà possibile, è stato spiegato, ammirare il salto tecnologico e scientifico per la preparazione di questi esemplari e il progresso modellistico e come ciò abbia influito nella perfezione dei figurini predisposti a mostre e concorsi internazionali di oggi. (ANSA).