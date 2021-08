Covid: grande commozione ai funerali di Enzo Galli

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Chiesa piena, nel rispetto delle normative anti Covid, a San Lorenzo di Campi Bisenzio (Firenze) dove si sono svolti i funerali di Enzo Galli, il 45enne morto mercoledì all'ospedale di Careggi dove era ricoverato dallo scorso 8 maggio a seguito della positività al Covid. A fine aprile era rimasto bloccato una decina di giorni in India dove insieme con la moglie si era recato per adottare una bambina, quando è tornato si è ammalato e venne ricoverato.

Una cinquantina le persone che all'esterno hanno seguito la funzione religiosa, mentre quasi un centinaio all'interno.

Grande è la commozione tra gli amici, i conoscenti, i parenti e i familiari di Enzo Galli. Il feretro è arrivato intorno alle 10.30, seguito poco dopo dalla moglie Simonetta Filippi. "Il Vescovo e la Diocesi tutta di Firenze sono vicini a Simonetta e a Mariam Gemma, e a tutta la comunità di Campi Bisenzio, in questo momento di dolore - è scritto in un messaggio del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, che è stato letto ai funerali - . In questi mesi ci ha sorretto la speranza in un felice esito della malattia di Enzo. Ora ci è chiesto di lasciarci orientare dalla stessa speranza, ma con uno sguardo che va oltre questa vita e si proietta nell'eternità".

Davanti alla chiesa, a controllare il numero di ingressi, i volontari. Sul posto anche la polizia municipale. (ANSA).