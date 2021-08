Auto: Faggioli su Norma domina la salita Luzzi-Sambucina

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Vittoria del pilota fiorentino Simone Faggioli sulla Norma M20 FC Zytek alla 25/a Luzzi-Sambucina (Cosenza), gara automobilistica in salita per vetture moderne valida come nona prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (Civm) e per il Trofeo Velocità Montagna (Tivm), alla quale hanno preso parte 180 piloti verificati.

Il campione italiano ed europeo in carica ha ottenuto il miglior tempo nella classifica aggregata, facendo segnare rispettivamente 3'09"39 in gara-1 e 3'08"45 in gara-2 sui 6,15 chilometri del tracciato della cronoscalata per auto moderne che da Luzzi portano all'Abbazia Cistercense di Sambucina. Insieme a Faggioli, sul podio anche Domenico Scola vincitore tra le biposto di gruppo E2SC su Osella Pa 2000 Honda, che ha afferrato caparbiamente la posizione con affondo in gara-2 rispetto al catanese Domenico Cubeda, terzo con la Osella FA 30 Zytek, dopo una seconda salita governata in difesa a seguito di una toccata in gara-1. Colpo di scena in gara 1 quando il trentino Christian Merli su Osella FA 30 è stato costretto al ritiro per un guasto elettrico sulla prototipo monoposto.

Prossima gara del Tricolore delle salite la Pedavena-Croce d'Aune (Belluno) dal 3 al 5 settembre. (ANSA).