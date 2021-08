Vaccini in spiaggia contro il Covid, 'successo prima tappa'

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 07 AGO - Ha superato le aspettative il successo riscosso a Follonica (Grosseto), al parco centrale il primo giorno di 'Vaccini in spiaggia', iniziativa di "GiovaniSìVaccinano", avviata nei giorni scorsi dalla Regione Toscana nell'ambito di 'GiovaniSì', per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi toscani a vaccinarsi contro il Covid. Lo rende noto la stessa Regione. L'iniziativa è aperta comunque a chi ha dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su: uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione.

Già venti minuti prima dell'apertura del camper offerto da un pool di generosi donatori quale punto vaccini da spiaggia - spiega una nota della Regione -, le richieste erano già 150, tante quante le dosi che si prevedeva di somministrare oggi dalle 10 alle 24. Una risposta che ha spinto ad aggiungere altre 50 dosi al pacchetto odierno così da portare il numero di vaccini a 200. Il più giovane vaccinato è stato un ragazzino nato nel 2009, tanti quelli con meno di 18 anni ma pure di età più avanzata. (ANSA).