In mostra a Firenze oltre cento opere di Jenny Saville

(ANSA) - FIRENZE, 07 AGO - Saranno esposti dipinti e disegni degli anni '90, ma anche lavori realizzati appositamente per l'evento, nella mostra della pittrice Jenny Saville (7 maggio 1970, Cambridge) in programma dal 30 settembre al 20 febbraio 2022 a Firenze. Si tratta di un progetto espositivo a cura di Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento, in collaborazione con alcuni dei maggiori musei della città: quello di Palazzo Vecchio, dell'Opera del Duomo, il Museo degli Innocenti e Casa Buonarroti.

La rassegna, si spiega, vuole evidenziare la correlazione tra Jenny Saville e i maestri del Rinascimento italiano, in particolare con alcuni grandi capolavori di Michelangelo. Nelle sale del Museo Novecento saranno esposte circa un centinaio di opere di medio e grande formato, mentre nel loggiato esterno sarà aperta una vetrina affacciata sulla piazza per rendere visibile il ritratto monumentale di Rosetta II (2000-06), una giovane donna non vedente conosciuta dall'artista e ritratta come un cantore cieco o una mistica in estatica concentrazione.

Altre opere poi saranno esposte nei musei della città: il grande dipinto Fulcrum (1998-99) sarà nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio; Study for Pietà (2021) al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze nella sala dove si conserva la Pietà Bandini (c. 1547-55); il quadro The Mothers (2011) sarà messo in relazione a due dipinti presentati nella Pinacoteca del Museo degli Innocenti, la Madonna col Bambino (1445-50 ca.) di Luca della Robbia e la Madonna col Bambino e un angelo (1465-76); infine, i disegni Saville Study for Pietà I (2021) e Mother and Child Study II (2009) vogliono essere un omaggio ai disegni e ai bozzetti michelangioleschi (1517-1520) nelle sale di Casa Buonarroti. (ANSA).