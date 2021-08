Musica: a Follonica omaggio a Mina con Rea,Moriconi e Golino

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 04 AGO - Venerdì 6 agosto al Teatro all'aperto Le Ferriere a Follonica (Grosseto) Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino rendono omaggio a Mina: il trio che con 'Tre per una' ha voluto dedicare e celebrare con un disco e con dei concerti gli 80 anni della tigre di Cremona. Lo spettacolo fa parte del programma della quarantunesima edizione di Grey cat festival.

Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all'acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali, al tango. Nello spettacolo canzoni appassionanti e conosciutissime, tra le quali brani come 'Non credere', 'E se domani', 'Io e te da soli', suonate in maniera inedita e diversa ogni sera. (ANSA).