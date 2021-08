Gkn: Orlando,contrastare atteggiamento inaccettabile azienda

(ANSA) - CAMPI BISENZIO, 03 AGO - "Come ministero del Lavoro e come ministero dello Sviluppo economico agiamo in modo compatto e unitario e lavoriamo perché si possa contrastare un atteggiamento che non è solo inaccettabile nella forma ma anche nella sostanza". Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro, parlando coi giornalisti dopo aver incontrato i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).

"Un tavolo nel quale ci si siede con la comunicazione di 422 licenziamenti come un fatto compiuto non è un tavolo, e a quel tavolo non ci si siede", ha aggiunto.

' (ANSA).