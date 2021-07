Covid: in Toscana un altro morto e ricoveri +12,8%

(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Sono 720, età media 31 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registra un altro morto: un 90enne della provincia di Arezzo. In crescita i ricoveri che salgono a 141 (16 in più rispetto a ieri, più 12,8%), di cui 14 in terapia intensiva (1 in più). Dall'inizio della pandemia in Toscana sono 251.332 i casi di positività al Coronavirus mentre sono 6.912 i deceduti. Questi i casi diffusi dalla Regione Toscana.

I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.979.

Complessivamente, 6.300 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (648 in più rispetto a ieri, più 11,5%). Sono invece 12.027 (611 in più rispetto a ieri, più 5,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 220 casi in più rispetto a ieri, Prato 55, Pistoia 62, Massa-Carrara 20, Lucca 111, Pisa 77, Livorno 57, Arezzo 44, Siena 43, Grosseto 31.

(ANSA).