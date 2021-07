Calcio: sua Livorno premia Chiellini, 'il sogno più bello'

(ANSA) - LIVORNO, 29 LUG - Grande festa della sua città a Giorgio Chiellini, il capitano livornese della Nazionale campione d'Europa, ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Palazzo Comunale e omaggiato di un piatto in argento e una pergamena a ringraziamento per "la straordinaria impresa di aver condotto la Nazionale di calcio sul tetto d'Europa". "Emozione è la prima parola che mi viene in mente - ha detto Chiellini - anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un sogno: alzare la coppa di campione d'Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati oltre ogni sogno più bello".

Dopo la breve cerimonia in municipio il sindaco ha accompagnato Chiellini in piazza del Luogo Pio per un saluto esteso al pubblico. Poi ha visitato la mostra dedicata al pittore postmacchiaiolo Mario Puccini al Museo della Città.

